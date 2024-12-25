В Александрове друзей заключили под стражу за «помощь» мигрантам

76-летний житель Александровского района и его знакомый 32-летний уроженец Узбекистана, живущий в Москве, обвиняются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. А

76-летний житель Александровского района и его знакомый 32-летний уроженец Узбекистана, живущий в Москве, обвиняются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. А пенсионер обвиняется еще и фиктивной постановке на учет. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Обвиняемые за деньги делали поддельные миграционные карты, документы о постановке на учет, а также ставили штампы в