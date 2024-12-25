владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Поздравить близких с Новым годом можно на площадках проекта "Зима в Москве"
- Во Владимире завершили восстановительные работы на тепловых сетях
- В Юрьев-Польском районе из нацпроекта «Чистая вода» похитил 21 млн рублей
- На Кавказе чаще берут займы, а на Урале сберегают
- Во Владимирской области не хватает специалистов для уборки трасс М-7 и М-12
- Владимирцев попросили воздержаться от салютов на новогодних праздниках
- Чиновницу из Мурома оштрафовали на 150 000 рублей за мошенничество
- Количество нарушений ПДД на переездах ГЖД снизилось более чем в два раза
- Выпуск новостей 24 декабря 2024
- В суды Владимирской области за год пронесли 4 000 запрещенных предметов

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Плакат в столовой: ""Принял корм - убери корыто!"" еще анекдот!




25.12.2024

В Александрове друзей заключили под стражу за «помощь» мигрантам

Главное / Тема: В Александрове друзей заключили под стражу за «помощь» мигрантам / (обновлено: ) Источник: www.6tv.ru

76-летний житель Александровского района и его знакомый 32-летний уроженец Узбекистана, живущий в Москве, обвиняются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. А
76-летний житель Александровского района и его знакомый 32-летний уроженец Узбекистана, живущий в Москве, обвиняются в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан. А пенсионер обвиняется еще и фиктивной постановке на учет. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Обвиняемые за деньги делали поддельные миграционные карты, документы о постановке на учет, а также ставили штампы в

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
25.12.2024 В Юрьев-Польском будут судить подрядчика, которого обвиняют в хищении 21 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Экология»
25.12.2024 В Гусь-Хрустальном районе открылся зал бокса
25.12.2024 В Суздале ночью медики спасли пациента с инфарктом
25.12.2024 Владимирца будут судить за убийство жены в микрорайоне Коммунар
25.12.2024 В Ковровском районе большегрузы попали в ДТП, образовалась большая пробка
25.12.2024 На Верхней Дуброве пьяного пешехода, перебегающего дорогу, задел грузовик
25.12.2024 В Александрове друзей заключили под стражу за «помощь» мигрантам
25.12.2024 Во Владимире готовят к открытию выставку искусства Мстеры
25.12.2024 Как парламентарии Владимирской области голосовали за региональный бюджет?
24.12.2024 Владимирские многодетные семьи получат доп меры поддержки в 2025 году
24.12.2024 Трассу Р-132 между Владимиром и Суздалем сделают светлее
24.12.2024 «Ростелеком» завершил модернизацию линий связи в детских садах Владимира
24.12.2024 Сотрудники Следкома РФ устроили праздник для малышей в Муромском доме ребенка
24.12.2024 Как ДДюТ отпраздновал свое столетие?
24.12.2024 Жители пятиэтажки в Ставрово страдают от постоянного холода в квартирах
24.12.2024 Владимирский губернатор Авдеев встретился с главным детским омбудсменом РФ
24.12.2024 Выпуск журнала «Эковестник33» посвященный юбилею ГБУ ВО «Экорегион»
24.12.2024 В инфекционном корпусе ОКБ Владимира приняли первых пациентов
24.12.2024 Во Владимирской области COVID заболеваемость выросла на 7%
24.12.2024 Во Владимире установили новые светофоры
24.12.2024 Новый инфекционный корпус ОКБ в Загородном освятили и положили туда пациентов
24.12.2024 Во Владимире открылся новый Центр медицины и реабилитации
24.12.2024 В Александрове двое мужчин связали знакомого, избили трубой и заперли в подсобке хостела
24.12.2024 Прокуратура Владимира нашла множество нарушений при уборке снега
24.12.2024 Во Владимире вынесли приговор мошенникам
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - В Александрове друзей заключили под стражу за «помощь» мигрантам
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх