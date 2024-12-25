Владимирцы неоднозначно отнеслись к этому решению.

В центре Владимира установили ограждение, отделяющее проезжую часть от пешеходной, что привело к ликвидации «зебры» у стадиона «Торпедо». Об этом сообщили местные жители в паблике «Подслушано автомобилистов».Реакция пользователей разделилась: одни одобрили нововведение, заявив, что оно было давно назревшим, и предложили убрать аналогичный нерегулируемый переход у гостиницы «Владимир». Другие же выразили недовольство, отметив, что у горожан возникнет проблема с переходом дороги, ведущей к ЦУМу, а также высказались о возможном увеличении аварийности.Сообщалось о желательности установки лежачего «полицейского» или светофора для повышения безопасности на этом участке. Напомним, ранее мы писали, что