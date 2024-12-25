В Гусь-Хрустальном районе открылся зал бокса

Зал бокса открылся после ремонта физкультурного комплекса в поселке Золотково. Там уже прошли первые соревнования. В «Открытом ринге» участвовали спортсмены из Коврова, Гусь-Хрустального

Зал бокса открылся после ремонта физкультурного комплекса в поселке Золотково. Там уже прошли первые соревнования. В «Открытом ринге» участвовали спортсмены из Коврова, Гусь-Хрустального района, Владимира и Собинки. Кроме зала для занятий боксом, в спорткомплексе появился тренажерный зал. Также отремонтирован игровой зал, выполнена перепланировка первого этажа – там расширили раздевалки и установили душевые. Анатолий Воронков, замминистра