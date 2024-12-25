В Ковровском районе большегрузы попали в ДТП, образовалась большая пробка

Сегодня утром, 25 декабря, в Ковровском районе произошли два ДТП с большегрузами. Из-за аварий образовалась пробка. Об этом сообщили в УМВД области. Так, на 242 км автодороги М-7 водитель фуры

Сегодня утром, 25 декабря, в Ковровском районе произошли два ДТП с большегрузами. Из-за аварий образовалась пробка. Об этом сообщили в УМВД области. Так, на 242 км автодороги М-7 водитель фуры «Скания» с полуприцепом, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением. В результате большегруз врезался в отбойник и повредил бензобак. Еще одна авария произошла