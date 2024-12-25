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25.12.2024

В Ковровском районе большегрузы попали в ДТП, образовалась большая пробка

Главное / Тема: В Ковровском районе большегрузы попали в ДТП, образовалась большая пробка / (обновлено: ) Источник: www.6tv.ru

Сегодня утром, 25 декабря, в Ковровском районе произошли два ДТП с большегрузами. Из-за аварий образовалась пробка. Об этом сообщили в УМВД области. Так, на 242 км автодороги М-7 водитель фуры
Сегодня утром, 25 декабря, в Ковровском районе произошли два ДТП с большегрузами. Из-за аварий образовалась пробка. Об этом сообщили в УМВД области. Так, на 242 км автодороги М-7 водитель фуры «Скания» с полуприцепом, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением. В результате большегруз врезался в отбойник и повредил бензобак. Еще одна авария произошла

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