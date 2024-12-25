- В суды Владимирской области за год пронесли 4 000 запрещенных предметов

Более 4 000 различных предметов, которые представляют потенциальную опасность, пытались пронести в суды Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ФССП. Среди

Более 4 000 различных предметов, которые представляют потенциальную опасность, пытались пронести в суды Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ФССП. Среди «запрещенки» оказались: 201 единица газового и травматического оружия, 244 различного холодного оружия, 42 электрошокеров и более 1500 других опасных предметов. Было составлено более 1000 протоколов об административных правонарушениях. Нарушителей привлекли к ответственности.