В Суздале ночью медики спасли пациента с инфарктом

В три часа ночи в Станцию скорой медпомощи Владимира поступил вызов. 45-летний мужчина пожаловался на боль в груди. Через 10 минут медики Суздальского отделения уже были на месте.

В три часа ночи в Станцию скорой медпомощи Владимира поступил вызов. 45-летний мужчина пожаловался на боль в груди. Через 10 минут медики Суздальского отделения уже были на месте. Электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда, осложненный низким артериальным давлением. В пресс-службе минздрава рассказали, что специалисты сначала стабилизировали давление, а потом выполнили тромболитическую терапию, чтобы тромб, попавший в