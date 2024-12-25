В Юрьев-Польском будут судить подрядчика, которого обвиняют в хищении 21 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Экология»

Компания ООО «ТДМ» должна была провести реконструкцию водозаборного сооружения в селе Пригородный. По версии следствия, вместо качественной техники подрядчик установил дешевое

Компания ООО «ТДМ» должна была провести реконструкцию водозаборного сооружения в селе Пригородный. По версии следствия, вместо качественной техники подрядчик установил дешевое оборудования и провел ряд других махинаций. В общей сложности фирму обвиняют в хищении 21 миллиона рублей. Уголовное дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере возбуждено на бывших генерального и исполнительного директоров ООО «ТДМ»,