- В Юрьев-Польском районе из нацпроекта «Чистая вода» похитил 21 млн рублей

Подозреваемые уже задержаны.

Во Владимирской области бывшие руководители компании ООО «ТДМ» обвиняются в мошенничестве на сумму более 21 миллиона рублей. Генеральный и исполнительный директора подозреваются в хищении средств, выделенных на реконструкцию водозаборного сооружения в селе Пригородный Юрьев-Польского района.Как сообщает в пресс-службе прокуратуры, в рамках проекта «Чистая вода» они поставили некачественное оборудование вместо предусмотренного контрактом, что нарушило условия государственной программы. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 2,2 миллиона рублей, а иск о возмещении ущерба подан прокурором. Уголовное дело передано в Юрьев-Польский районный суд.Напомним, ранее мы писали, что