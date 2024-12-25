Владимирца будут судить за убийство жены в микрорайоне Коммунар

Убийство в новогодние праздники. Вместо гуляний – труп в квартире. Во Владимире будут судить 58-летнего местного жителя, который почти год назад забил жену до смерти. Как установило

Убийство в новогодние праздники. Вместо гуляний – труп в квартире. Во Владимире будут судить 58-летнего местного жителя, который почти год назад забил жену до смерти. Как установило следствие, убийство произошло в ночь со 2 по 3 января. Супруги проживали вместе в квартире в Коммунаре больше десяти лет. В последнее время они часто ссорились. В тот