- Владимирцев попросили воздержаться от салютов на новогодних праздниках

Для желающих запустить фейерверки, оборудовано 37 специализированных площадок.

Во Владимирской области губернатор Александр Авдеев провёл заседание антитеррористической комиссииек. В преддверии праздников в регионе запланировано около 400 мероприятий, на которых запуск фейерверков не рекомендуется.Глава региона отметил, что в уходящем году были зафиксированы атаки беспилотников, в частности, 13 декабря над Петушинским районом были сбиты 4 БПЛА. Также поднимался вопрос о вербовке молодёжи и распространении деструктивных идеологий среди учащихся.Безопасность граждан остаётся в приоритете: за ложные сообщения о терактах в 2024 году в регионе возбуждено более 50 уголовных дел. В то же время, для желающих запустить фейерверки, оборудовано 37 специализированных площадок. Напомним, ранее мы писали, что