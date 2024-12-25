Во Владимире дан официальный старт начала застройки Октябрьского военного городка. В течение 10 лет на этой территории появится крупный жилой квартал. На площади почти 29 гектаров

Во Владимире дан официальный старт начала застройки Октябрьского военного городка. В течение 10 лет на этой территории появится крупный жилой квартал. На площади почти 29 гектаров планируется построить примерно 250 тысяч квадратных метров жилья и торговых площадей. В церемонии официального старта приняли участие первые лица города и области. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Вложили свой