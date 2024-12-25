Во Владимире готовят к открытию выставку искусства Мстеры

Выставка «Мстера – сияние народного мастерства» откроется во Владимире в Центре пропаганды изобразительного искусства. С 26 декабря по 19 января владимирцы и гости города смогут увидеть, как

Выставка «Мстера – сияние народного мастерства» откроется во Владимире в Центре пропаганды изобразительного искусства. С 26 декабря по 19 января владимирцы и гости города смогут увидеть, как развивался этот народный промысел, начиная со второй половины 19 века до наших дней. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Экспозицию составляют предметы из собраний Центра пропаганды ИЗО, Мстерского