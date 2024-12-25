Жителей Владимирской области, которые проявили отвагу в экстремальных ситуациях и рисковали жизнью при спасении людей, наградили медалями от МЧС. В пресс-службе министерства поделились

Жителей Владимирской области, которые проявили отвагу в экстремальных ситуациях и рисковали жизнью при спасении людей, наградили медалями от МЧС. В пресс-службе министерства поделились историями о мужественных земляках. Медаль «За спасение погибающих на водах» получил студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа №37 Даниил Игонин. 18 января он стал свидетелем того, как ребёнок провалился под лед. Даниил спас мальчика,