25 декабря у мемориала «Скорбящие ангелы» прошло памятное мероприятие, посвященное 45-ой годовщине ввода советских войск в Афганистан. Эта война длилась 2 238 дней, рассказали в пресс-службе

25 декабря у мемориала «Скорбящие ангелы» прошло памятное мероприятие, посвященное 45-ой годовщине ввода советских войск в Афганистан. Эта война длилась 2 238 дней, рассказали в пресс-службе мэрии города. Общественные и ветеранские организации получили благодарственные письма от администрации города за вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения. Из пресс-релиза мэрии Владимира Также были вручены