Хвалебные возглашения в честь Рождества Христова. Протестанты и католики по всему миру отмечают светлый праздник 25 декабря по григорианскому календарю. Во Владимире торжества прошли в

Хвалебные возглашения в честь Рождества Христова. Протестанты и католики по всему миру отмечают светлый праздник 25 декабря по григорианскому календарю. Во Владимире торжества прошли в храме Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Позади предрождественский пост – адвент. Время очищения души, молитв и добрых дел. К празднику нужно подготовиться. Сергий Зуев, настоятель католического прихода В этой подготовке