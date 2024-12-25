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Заболел Папа Римский. Врач посмотрел его и сказал, что единственное, что его может вылечить - это ночь, проведенная с женщиной. Ну, делать нечего. Вызвал Папа к себе секретаря и стали они кандидатуру подбирать. - Первое, - говорит Папа, - чтоб слепая была. - А зачем? - спрашивает секретарь. - Чтобы не знала, с кем ночь проводит. Второе, чтоб глухонемая была. - А это зачем? - Чтоб ничего случайно не услышала и никому не могла рассказать. И самое главное, чтоб у нее была большая грудь. - А это для чего?! - А мне такие женщины больше нравятся! еще анекдот!




01.01.1970

Главное / Тема: / (обновлено: ) Источник: 33live.ru


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