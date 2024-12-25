- Во Владимирской области не хватает специалистов для уборки трасс М-7 и М-12

Нехватка специалистов в дорожной сфере остаётся актуальной на фоне предстоящих снегопадов и роста трафика.

Владимирская область сталкивается с кадровыми проблемами в сфере содержания и уборки снега на федеральных трассах М-7 и М-12. Об этом заявил глава региона на оперативном совещании.Он подчеркнул, что нехватка специалистов в дорожной сфере остаётся актуальной на фоне предстоящих снегопадов и роста трафика. В свою очередь, Александр Успехов сообщил о проведении комплекса мероприятий по обеспечению безопасности движения на трассах М-7 и Р-132, протяжённостью 470 километров.Напомним, ранее мы писали, что