47-летний водитель автомобиля «Киа», пытаясь обогнать другой транспорт, выехал на встречную полосу и потерял контроль над машиной.

Во Владимирской области 21 декабря на 13 км дороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» в Суздальском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Киа», пытаясь обогнать другой транспорт, выехал на встречную полосу и потерял контроль над машиной, а дальше столкнулся с «Ладой».В результате аварии пострадали пассажиры «Лады». Это 26-летний парень, а также 4-летний ребенок и годовалый. Обстоятельства происшествия выясняются. Напомним, ранее мы писали, что