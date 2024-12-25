Впервые за сезон во Владимирской области появился грипп

7 человек во Владимирской области заболели гриппом на прошедшей неделе (с 16 по 22 декабря). Пятеро страдают от гриппа А, еще двое – от гриппа В. Это первые за сезон случаи заболевания гриппом,

7 человек во Владимирской области заболели гриппом на прошедшей неделе (с 16 по 22 декабря). Пятеро страдают от гриппа А, еще двое – от гриппа В. Это первые за сезон случаи заболевания гриппом, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Зато заболеваемость ОРВИ осталась на том же уровне, что была на позапрошлой неделе. В больницы Владимирской области