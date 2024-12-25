Две трети (70%) жителей ЦФО уже определились с местом празднования Нового года, почти половина (45%) обсудили с близкими планы на празднование, а 39% определились с путешествиями.

Две трети (70%) жителей ЦФО уже определились с местом празднования Нового года, почти половина (45%) обсудили с близкими планы на празднование, а 39% определились с путешествиями. Таковы данные блиц-опроса ВТБ. Кстати, опрос показал что наши земляки оказались самыми подготовленными к празднику: 41% жителей ЦФО успели купить своим родным и близким новогодние подарки, а 37% респондентов уже нарядили ёлку и украсили дом – это самый высокий показатель в России.Большинство опрошенных планируют отмечать наступающий 2025 год в кругу семьи дома (64%) или в гостях (15%). За неделю до праздника только 29% респондентов успели украсить свои дома и нарядить елку, а 27% начали закупку продуктов для праздничного стола.Важным аспектом подготовки является завершение рабочих дел: почти треть (38%) респондентов сообщили, что успели закрыть все важные дела и проекты перед новогодними каникулами.32% жителей ЦФО планируют совершить поездки в новогодние праздники, а 28% уже купили билеты. 15% респондентов поедут в гости к родственникам в другой город, еще 8% намерены посетить другой город с туристической целью. Активный отдых на природе планируют 4% опрошенных, ещё 5% проведут новогодние каникулы на любимой даче.Наиболее популярными направлениями путешествий по стране у жителей ЦФО на новогодних праздниках 2024/25 станут Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца.Около трети (31%) жителей ЦФО, которые планируют какие-либо поездки на новогодние праздники, намерены потратить на них от 30 до 100 тыс. рублей. Чуть меньше опрошенных (28%) планируют расходы от 10 до 29 тыс. рублей и лишь 7% опрошенных – более 100 тыс. рублей.* Опрос проведен ВТБ 20-24 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.