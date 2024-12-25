Стал известен номер «горячей линии», которая заработает буквально на днях. Жители региона смогут позвонить туда и сообщить о проблемах, связанных с вывозом мусора. «Горячую линию»

Стал известен номер «горячей линии», которая заработает буквально на днях. Жители региона смогут позвонить туда и сообщить о проблемах, связанных с вывозом мусора. «Горячую линию» организовало министерство природопользования и экологии специально к новогодним праздникам. Это решение было принято на совещании по вопросам вывоза мусорных отходов. Дело в том, что в предыдущие годы именно в дни новогодних