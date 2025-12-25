Все ребята дети погибших бойцов СВО.

25 декабря 35 юных жителей Владимирской области, в возрасте 7-9 лет, отправятся в Москву, чтобы принять участие в традиционной Кремлёвской ёлке. Об этом рассказали вВсе ребята дети погибших бойцов СВО.В Государственном Кремлёвском Дворце ребят ждёт волшебное интерактивное мультимедийное представление под названием «Заветные Куранты», а также увлекательные анимационные программы. После праздника каждый ребёнок получит сладкий новогодний подарок. Кроме того, для школьников запланирована познавательная экскурсия в московский парк «Зарядье».