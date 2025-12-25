На месте сразу выехали сотрудники Госавтоинспекции: они регулируют движение вручную.

Утром 25 декабря на федеральной автодороге М‑7 «Волга» случилось серьезное дорожно‑транспортное происшествие. В Ковровском районе, на 255‑м километре трассы, столкнулись не менее десяти автомобилей.Как уточнили в пресс-службе УМВД, авария произошла около 7:30. По состоянию на 11:30 стало известно об одном пострадавшем. На месте сразу выехали сотрудники Госавтоинспекции: они регулируют движение вручную и выясняют причины и обстоятельства ДТП.Из‑за аварии серьезно затруднено движение в сторону Нижнего Новгорода. Чтобы избежать пробок, ГИБДД рекомендует водителям выбрать объездной путь и следовать по автодороге «Сенинские Дворики – Крутово – Красный Октябрь – Иваново – Павловское».