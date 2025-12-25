Судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту был вынесен до гибели мужчины.

Во Владимире с банковского счета бойца СВО, погибшего в декабре прошлого года при исполнении воинского долга, коллекторское агентство списало более 180 тысяч рублей. Эти деньги были выплатами военнослужащему. Пропажу средств заметила мать бойца. Об этомВыяснилось, что судебный приказ о взыскании задолженности по кредиту был вынесен до гибели мужчины. Прокурорская проверка подтвердила незаконность списания средств.При помощи надзорного ведомства, судебный приказ был отменен, а незаконно списанные деньги возвращены на счет матери погибшего.