Урок ботаники в школе.
Марья Ивановна нарисовала на доске огурец и спрашивает:
- Дети,что это такое?
Все тянут руки.
- Ну,Вовочка,как это называется?
Вовочка:
- Марь Иванна,это чл*н.
- Фи,Вовочка,выйди из класса.
Вовочка бредёт по коридору,а навстречу ему директор школы:
- Ну, что ты опять натворил? Пойдем разбираться.
Заходят в класс. Директор говорит:
-Марья Ивановна,что здесь за безобразие? Дети у Вас по коридору ходят.
Потом посмотрел на доску и добавил:
- Ещё и чл*н на доске нарисован!
