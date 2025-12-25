Во Владимирской области работают 19 Семейных многофункциональных центров. Комплексную помощь в них получили уже более 3 тысяч семей. СМФЦ работают по принципу «одного окна». Приём ведут

Во Владимирской области работают 19 Семейных многофункциональных центров. Комплексную помощь в них получили уже более 3 тысяч семей. СМФЦ работают по принципу «одного окна». Приём ведут социальные работники, психологи, юристы и другие специалисты. За помощью в СМФЦ могут обращаться семьи участников СВО, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также те граждане,