Житель Юрьев‑Польского района в последний момент избежал лишения водительских прав — он погасил внушительный долг по штрафам ГИБДД, едва узнав о реальной угрозе потерять возможность управлять автомобилем.В отделении велось исполнительное производство против местного жителя. Мужчина проигнорировал более 50 административных штрафов Госавтоинспекции. Общая сумма задолженности перевалила за 130 тысяч рублей.Приставам неоднократно приходилось разъяснять должнику его обязательства и предлагать добровольно погасить долги. Однако никаких шагов к решению проблемы мужчина не предпринимал.Ситуация резко изменилась, когда судебный пристав подготовил документы для обращения в суд с требованием временно лишить водителя прав.Столкнувшись с реальной перспективой остаться без водительского удостоверения, мужчина оперативно погасил всю задолженность в полном объеме.