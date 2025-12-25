Мужчина проигнорировал более 50 административных штрафов Госавтоинспекции.
Житель Юрьев‑Польского района в последний момент избежал лишения водительских прав — он погасил внушительный долг по штрафам ГИБДД, едва узнав о реальной угрозе потерять возможность управлять автомобилем.
В отделении велось исполнительное производство против местного жителя. Мужчина проигнорировал более 50 административных штрафов Госавтоинспекции. Общая сумма задолженности перевалила за 130 тысяч рублей.
Приставам неоднократно приходилось разъяснять должнику его обязательства и предлагать добровольно погасить долги. Однако никаких шагов к решению проблемы мужчина не предпринимал.
Ситуация резко изменилась, когда судебный пристав подготовил документы для обращения в суд с требованием временно лишить водителя прав.
Столкнувшись с реальной перспективой остаться без водительского удостоверения, мужчина оперативно погасил всю задолженность в полном объеме.
