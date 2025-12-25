Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его водительских прав на 2 года.

В Коврове Владимирской области завершился судебный процесс по делу о ДТП со смертельным исходом. ПодробностиМестный житель был признан виновным в том, что, управляя автомобилем на скорости свыше 100 км/ч, не уступил дорогу пешеходу на переходе, в результате чего женщина скончалась на месте. Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишил его водительских прав на 2 года.Кроме того, удовлетворен иск о возмещении морального вреда в размере 850 тысяч рублей в пользу сына погибшей. Осужденный полностью признал свою вину.