Надежду Савченко официально выдвинули кандидатом в
президенты Украины. Решение принято на съезде партии Общественно-политическая
платформа, лидером которой является бывший нардеп.
Надежду Савченко официально выдвинули кандидатом в
президенты Украины. Решение принято на съезде партии "Общественно-политическая
платформа", лидером которой является бывший нардеп.
Кандидатуру Савченко на съезде, который состоялся в
конференц-зале отеля "Украина" в Киеве, предложила ее сестра Вера. За
выдвижение бывшей летчицы проголосовали все 100 делегатов из разных регионов
страны.
Народный депутат Надежда Савченко более 10 месяцев
содержится под стражей. Она уже заявляла, что Служба безопасности Украины (СБУ) препятствует
процессу ее регистрации. В частности, к ней не пускают нотариуса, который должен
оформить необходимые документы.