Надежду Савченко официально выдвинули кандидатом в президенты Украины. Решение принято на съезде партии Общественно-политическая платформа, лидером которой является бывший нардеп.

Надежду Савченко официально выдвинули кандидатом впрезиденты Украины. Решение принято на съезде партии "Общественно-политическаяплатформа", лидером которой является бывший нардеп.Кандидатуру Савченко на съезде, который состоялся вконференц-зале отеля "Украина" в Киеве, предложила ее сестра Вера. Завыдвижение бывшей летчицы проголосовали все 100 делегатов из разных регионовстраны.Народный депутат Надежда Савченко более 10 месяцевсодержится под стражей. Она уже заявляла, что Служба безопасности Украины (СБУ) препятствуетпроцессу ее регистрации. В частности, к ней не пускают нотариуса, который долженоформить необходимые документы.