В Барселоне состоялся матч баскетбольной Евролиге между местным клубом с одноименным названием и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев с результатом 84:76.

В Барселоне состоялся матч баскетбольной Евролиге между местным клубом с одноименным названием и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев с результатом 84:76.Встреча проходила в упорной борьбе, о чем говорят результаты каждой из четвертей. Первый период завершился вничью 20:20. Во втором ЦСКА выиграл с преимуществом в три очка 24:21. В третьей четверти "Барселона" несколько сократила отставание 20:19. Но в четвертой 10-минутке армейцы сумели доказать свое превосходство 21:15. В итоге победа чемпионов России с преимуществом в 8 очков. Самым результативным в рядах победителей стал Нандо де Коло, набравший 25 очков.ЦСКА одержал 15 победу в 20 матчах и занимает третье место в турнирной таблице. "Барселона" с 11 победами идет на шестой позиции.