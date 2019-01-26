Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и Анны
Бузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы в
соцсетях.
Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и Анны
Бузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы в
соцсетях.
Анна Бузова конкретную причину раздора не называет. Однако
из ее постов в Instagram
поклонники сделали вывод: Анна обиделась на сестру за то, что звезда
возвращалась в Москву бизнес-классом, тогда как ее с подругой посадила в "эконом".
Анна сопровождала Ольгу на отдыхе. Сначала были Мальдивы и
дорогая вилла на берегу океана. А после
– горнолыжные трассы Куршевеля во французских Альпах. Сестра помогала
Ольге Бузовой, делая бесконечные фотосессии и снимая видеосюжеты.
На фотографиях из отпуска сестры Бузовы выглядели
счастливыми, обнимались и целовались на камеру, называли друг друга "любимками".
Ольга писала, что отпуск в Альпах стал лучшим в ее жизни, и пообещала себе
обязательно сюда вернуться.
Однако что-то пошло не так. В Москву телеведущая летела
привычным для себя бизнес-классом. А вот сестра и общая подруга Бузовых Яна оказались
в эконом-классе. Вскоре после возвращения в Москву Анна отписалась от своей
сестры в соцсети.
Подписчики Анны под ее последним постом в Instagram устроили настоящую
битву. Поклонники ее сестры Ольги утверждают, что она не обязана оплачивать
Анне перелеты. В лагере оппонентов возмущаются неподобающим поведением ведущей
"Дома-2", которая прилюдно признается в любви к родной сестре – но
при этом летает отдельно от нее и подруг.
Предполагают, что причина размолвки сестер все же в чем-то
другом, и произошла она еще до отправления домой с курорта. Анна и сама может
позволить себе передет в бизнес-классе. Как пишет StarHit, сестра Бузовой – владелица 18
компаний, которые занимаются рекламой и продажей косметики, галантереи, одежды,
обуви и даже сельскохозяйственной техники. И бизнес идет вполне успешно.