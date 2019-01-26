Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и Анны Бузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы в соцсетях.

Шикарный и продолжительный отпуск сестер Ольги и АнныБузовой завершился скандалом. Анна отписалась от своей любимой родственницы всоцсетях.Анна Бузова конкретную причину раздора не называет. Однакоиз ее постов в Instagramпоклонники сделали вывод: Анна обиделась на сестру за то, что звездавозвращалась в Москву бизнес-классом, тогда как ее с подругой посадила в "эконом".Анна сопровождала Ольгу на отдыхе. Сначала были Мальдивы идорогая вилла на берегу океана. А после– горнолыжные трассы Куршевеля во французских Альпах. Сестра помогалаОльге Бузовой, делая бесконечные фотосессии и снимая видеосюжеты.На фотографиях из отпуска сестры Бузовы выгляделисчастливыми, обнимались и целовались на камеру, называли друг друга "любимками".Ольга писала, что отпуск в Альпах стал лучшим в ее жизни, и пообещала себеобязательно сюда вернуться.Однако что-то пошло не так. В Москву телеведущая летелапривычным для себя бизнес-классом. А вот сестра и общая подруга Бузовых Яна оказалисьв эконом-классе. Вскоре после возвращения в Москву Анна отписалась от своейсестры в соцсети.Подписчики Анны под ее последним постом в Instagram устроили настоящуюбитву. Поклонники ее сестры Ольги утверждают, что она не обязана оплачиватьАнне перелеты. В лагере оппонентов возмущаются неподобающим поведением ведущей"Дома-2", которая прилюдно признается в любви к родной сестре – нопри этом летает отдельно от нее и подруг.Предполагают, что причина размолвки сестер все же в чем-тодругом, и произошла она еще до отправления домой с курорта. Анна и сама можетпозволить себе передет в бизнес-классе. Как пишет StarHit, сестра Бузовой – владелица 18компаний, которые занимаются рекламой и продажей косметики, галантереи, одежды,обуви и даже сельскохозяйственной техники. И бизнес идет вполне успешно.