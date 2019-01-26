Божена Рынска вступила в закрытую группу в Facebook, где собираются мамы - настоящие или будущие. Такой шаг известной своей горячей любовью к детям светской львицы удивил наблюдателей. Неужели забеременела?

Божена Рынска вступила в закрытую группу в Facebook, где собираются мамы -настоящие или будущие. Такой шаг известной своей "горячей любовью" кдетям светской львицы удивил наблюдателей. Неужели забеременела?Рынска, возможно, пыталась записаться в группу втихаря. Ноее действия зарегистрировала телеграм-канал "Только никому". Он исообщил о странном поведении Божены и задался вопросом: собирает материал про#яжматерей или готовится сама?Склоняются, скорее, к первому варианту – отношение к чужимдетям у Рынской особое. Божена убеждена, что эти, как она их называет, "спиногрызыи гаденыши" только мешают нормальным людям жить.В пользу того, что собирает материал для очередногокритического выступления, говорит и ее недавнее участие в программе нателеканале "Дождь". Божена рассказала зрителям, какая ужасная с нейпроизошла история."Приехал наш друг из Нью-Йорка, замечательный галерист,и мы с ним сели завтракать. У Толи был только час свободного времени, и намнадо было обсудить очень важные дела. А за нами в очень тесном кафе, нарасстоянии, наверное, сантиметров 20 от нас, мамаша с папашей пришлизавтракать-отдыхать", – рассказалаДалее Рынска рассказала в подробностях о том, как родители "невероятнопротивного ребенка" 2-3 лет, вместо того, чтобы занять его планшетом,пытались мальчика накормить. "Ребенок орал как резаный, и я его понимаю.Когда пихают то, что есть не хочешь – разорешься сам", – возмущаетсясветский обозреватель. Ранее, напомним, Рынска предлагала посыпать детскую площадку ядом.