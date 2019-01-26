Божена Рынска вступила в закрытую группу в Facebook, где собираются мамы -
настоящие или будущие. Такой шаг известной своей горячей любовью к
детям светской львицы удивил наблюдателей. Неужели забеременела?
Божена Рынска вступила в закрытую группу в Facebook, где собираются мамы -
настоящие или будущие. Такой шаг известной своей "горячей любовью" к
детям светской львицы удивил наблюдателей. Неужели забеременела?
Рынска, возможно, пыталась записаться в группу втихаря. Но
ее действия зарегистрировала телеграм-канал "Только никому". Он и
сообщил о странном поведении Божены и задался вопросом: собирает материал про
#яжматерей или готовится сама?
Склоняются, скорее, к первому варианту – отношение к чужим
детям у Рынской особое. Божена убеждена, что эти, как она их называет, "спиногрызы
и гаденыши" только мешают нормальным людям жить.
В пользу того, что собирает материал для очередного
критического выступления, говорит и ее недавнее участие в программе на
телеканале "Дождь". Божена рассказала зрителям, какая ужасная с ней
произошла история.
"Приехал наш друг из Нью-Йорка, замечательный галерист,
и мы с ним сели завтракать. У Толи был только час свободного времени, и нам
надо было обсудить очень важные дела. А за нами в очень тесном кафе, на
расстоянии, наверное, сантиметров 20 от нас, мамаша с папашей пришли
завтракать-отдыхать", – рассказала
Далее Рынска рассказала в подробностях о том, как родители "невероятно
противного ребенка" 2-3 лет, вместо того, чтобы занять его планшетом,
пытались мальчика накормить. "Ребенок орал как резаный, и я его понимаю.
Когда пихают то, что есть не хочешь – разорешься сам", – возмущается
светский обозреватель. Ранее, напомним, Рынска предлагала посыпать детскую площадку ядом.