Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов проведет остаток сезона в польском Лехе. 21-летний футболист отдан в аренду.

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов проведет остаток сезона в польском "Лехе". 21-летний футболист отдан в аренду.Жамалетдинов проведет полгода в аренду в "Лехе", после чего он может быть выкуплен клубом из Познани. В нынешнем сезоне Тимур сыграл за ЦСКА в 12 матчах и забил два мяча.Жамалетдинов не первый футболист ЦСКА, отправившийся в аренду нынешней зимой. Полузащитник Астемир Гордюшенко проведет остаток сезона в Тюмени, а его коолега по амплуа Хетаг Хосонов – в "Тамбове".