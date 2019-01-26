В ночь с 26 на 27 января в США пройдет финальный поединок Гран-при Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером. Бою предшествовала церемония взвешивания.

В ночь с 26 на 27 января в США пройдет финальный поединок Гран-при Bellator между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером. Бою предшествовала церемония взвешивания.Вес Федора Емельяненко составил 107,14 кг, Американец оказался почти на четыре килограмма меньше — 103,33 кг.42-летний Федор Емельяненко за 17 лет карьеры провел 44 боя, в которых одержал 38 побед, из них 29 досрочно. В пяти поединках Федор уступил, еще один бой был признан несостоявшимся. 35-летний Бейдер выиграл 26 боев (14 досрочно) и пять раз проиграл.