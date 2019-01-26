25 января в Москве прошла XVII церемония вручения премии Золотой орел за лучшие фильмы 2018 года. Церемонию проводила Национальная академия кинематографических искусств и науки России. Кинокартина Антона Мегердичева Движение вверх, снятая при участии ВГТРК, стала лидером по количеству статуэток.

25 января в Москве прошла XVII церемония вручения премии "Золотой орел" за лучшие фильмы 2018 года. Церемонию проводила Национальная академия кинематографических искусств и науки России.Кинокартина Антона Мегердичева "Движение вверх", снятая при участии ВГТРК, стала лидером по количеству статуэток.Всенародный хит отмечен в следующих номинациях:- Лучшая мужская роль в кино (Владимир Машков)- Лучшая мужская роль второго плана (Кирилл Зайцев)- Лучшая операторская работа (Игорь Гринякин)- Лучший монтаж фильма (Петр Зеленов, Антон Мегердичев, Вазген Каграманян)- Лучшая работа звукорежиссера (Алексей Самоделко)- Лучшие визуальные эффекты (Студия CGF).Фильм "Движение вверх" стал самым кассовым в новейшей истории России. Он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей, напоминает телеканал "Россия 24". В фильме рассказывается о сенсационной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. В картине снимались Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков и другие. Актер Владимир Машков за роль тренера в фильме получил премию "Золотой орел" за лучшую мужскую роль. Кирилл Зайцев, также снявшийся в этом кинофильме, отмечен за лучшую мужскую роль второго плана.Романтическая комедия "Лёд", также снятая при участии ВГТРК, получила два приза - за лучшую музыку и за лучшую женскую роль в кино (Аглая Тарасова).Национальную кинопремию "Золотой орел" получил режиссер Алексей Федорченко со своим фильмом "Война Анны". Он отмечен в двух главных номинациях – "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа". Премьера ленты состоялась на фестивале "Кинотавр"-2018.Лучшим телефильмом или мини-сериалом названа "Sпарта". Картина "Хождения по мукам" была отмечена в номинации "Лучший телевизионный сериал".Авдотья Смирнова, Анна Пармас и Павел Басинский победили в категории "Лучший сценарий" за кинокартину Смирновой "История одного назначения". В категории "Лучшая операторская работа" отметили Игоря Гринякина ("Движение вверх").Александра Петрова и Анну Михалкову отметили за лучшие роли в сериалах 2018 года. Дмитрий Селиванов и Антон Беляев получили награды за музыку к кинофильму "Лёд". За роль в картине "Лёд" лучшей актрисой 2018 года, по версии Национальной кинематографической премии "Золотой орел", стала Аглая Тарасова.Комментируя церемонию вручения, композитор Алексей Рыбников, номинант категории, обратился к продюсерам с призывом не жалеть денег на записи живых симфонических оркестров. "Первое, что слышат зрители, — это музыка на титрах. Я сразу слышу, какого класса фильм", — отметил Рыбников.Народному артисту СССР Василию Лановому вручили почетную награду "Золотой орел" за вклад в киноискусство. 16 января актеру исполнилось 85 лет. Зал встречал его стоя. Премию Лановому вручила актриса Ирина Мирошниченко. Обращаясь к актеру, она сказала: "Ты создал так много, ты выдающийся человек, ты с таким достоинством идешь по жизни.Фильм "Спитак" получил награду в номинации "Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам" (Марина Евсеенко).Лучшим зарубежным фильмом в прокате в России названа лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".В номинации "Лучший анимационный фильм" награду получила "Гофманиада" киностудии "Союзмультфильм". В категории "Лучший короткометражный фильм" премию вручили картине "Материя" продюсера и сорежиссера Марии Жигаловой-Озкан.Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVII церемонии вручения национальной премии в области кинематографии "Золотой орел", подчеркнув ее высокую значимость.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и науки РФ в 2002 году. Президентом академии является режиссер Владимир Наумов ("Тегеран 43", "Бег"). Экспертный совет осуществляет отбор по номинациям. Премию присуждают по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.