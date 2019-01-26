Перешедший в Марсель из Ниццы Марио Балотелли забил мяч в своем первом матче за новый клуб. Однако гол итальянца не спас марсельцев от поражения.

Перешедший в "Марсель" из "Ниццы" Марио Балотелли забил мяч в своем первом матче за новый клуб. Однако гол итальянца не спас марсельцев от поражения."Марсель" и "Лилль" открывали программу 22 тура чемпионата Франции по футболу. На исходе первого тайма гости вышли вперед, после реализованного Николя Пепе 11-метрового. Игра была прервана вскоре после начала второго тайма из-за разорвавшейся на поле петарды. Встреча возобновилась через полчаса.На 67 минуте "Марсель" остался в меньшинстве после удаления Флориана Товена. Сам Балотелли появился на поле на 74 минуте. В конце встречи Пепе удвоил результат. Но итальянец не ушел с поля без гола, отыграв один гол перед самым финальным свистком.