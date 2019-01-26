Аэрофлот в эти выходные из-за непогоды отменяет более 130 рейсов — международных и внутренних.

"Аэрофлот" в эти выходные из-за непогоды отменяет более 130 рейсов — международных и внутренних. В частности, сегодня, 26 января, не состоятся 68 рейсов, прибывающих в аэропорт "Шереметьево" и вылетающих из него. Еще 63 рейса отменяются в воскресенье, 27 января. Кроме того, переносится время вылета для 55 рейсов сегодня и 96 — завтра.В компании отметили, что оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывших на регистрацию пассажиров обеспечат всем необходимым, сообщает телеканал "Россия 24".По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в московском регионе выпадет более половины месячной нормы осадков.