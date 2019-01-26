Опубликованные известной телеведущей Лерой Кудрявцевой фотографии ее матери вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Подписчики звезды восхищались тем, как молодо выглядит 76-летняя женщина. Стилисты согласны – Александре Кудрявцевой можно дать на 15 лет меньше ее реального возраста. Но вот со вкусом у матери теледивы явные проблемы.

Опубликованные известной телеведущей Лерой Кудрявцевой фотографии ее матери вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Подписчики звезды восхищались тем, как молодо выглядит 76-летняя женщина. Стилисты согласны – Александре Кудрявцевой можно дать на 15 лет меньше ее реального возраста. Но вот со вкусом у матери теледивы явные проблемы.Наряд Александры Кудрявцевой проанализировалаведущий стилист-визажист студии красоты DajmurАнастасия Николаева."Кислотно-розовая блузка, розовый лак и не подходящая по оттенку помада – что ж, когда Александра Ивановна попросила взять паузу перед тем, как сказать гадость, она явно пыталась обезопасить себя от выпадов по отношению к своему внешнему виду", – сказала Николаева Дням.Ру.На случай, если из-за стильного каре с удачным оттенком "перламутровый блонд" кто-то заподозрит маму российской дивы в наличии вкуса, Александра подстраховалась и надела вульгарную подвеску в виде белого креста на жемчужных бусах. Если Александра Ивановна стремилась продемонстрировать свое знание истории моды в области бижутерии и пощеголять модными вещичками десятилетней давности, ей лучше было бы надеть серьги-пусеты Диор: и благороднее, и современнее, отмечает стилист.В целом, цветовое сочетание "розовый верх, черный низ" конкретно в такой форме – это или безвкусица, или отсылка к эмокультуре (если кто-то помнит, что такая вообще существовала). Хотя еще есть вариант, что Александра – бунтарь, и ее наряд – вызов Эльзе Скиапарелли и ее shocking pink, заключила Анастасия Николаева.