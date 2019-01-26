В столице Катара Дохе продолжается футбольный турнир с участием четырех клубов российской премьер-лиги. Чемпион страны московский Локомотив и Ростов сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше исполнили футболисты Локомотива.

В столице Катара Дохе продолжается футбольный турнир с участием четырех клубов российской премьер-лиги. Чемпион страны московский "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью 1:1. Пенальти лучше исполнили футболисты "Локомотива".Первый тайм прошел в равной борьбе и не принес успеха ни одной из команд. Сразу после перерыва прекрасный удар по летящему мячу нанес полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. Но ростовчане отыгрались через 9 минут, после того как Видар Кьяртарссон опередил Бенедикта Хеведеса и точно пробил головой.Основное время матча завершилось вничью. Согласно регламенту, победитель был определен с помощью пенальти, которые лучше выполнили футболисты "Локомотива". "Железнодорожники" набрали 5 очков и занимают второе место вслед за "Спартаком". Два столичных клуба и разыграют главный трофей в очной встрече. У "Ростова" одно очко, "Зенит" обе встречи проиграл.