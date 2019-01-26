Одинокие Тельцы смогут найти счастье в интернете, а Ракам можно смело жениться в этом месяце! Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Одинокие Тельцы смогут найти счастье в интернете, а Ракам можно смело жениться в этом месяце! Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил Чистяков.ОВЕНОвнов в феврале вряд ли будет сильнозаботить тема личных отношений – все внимание будет уделяться работе. Поэтому,если вы человек семейный, постарайтесь хоть немного времени стараться уделятьсвоему партнеру – ему или ей будет это приятно. Если вы одиноки, завести новыйроман можно все там же, на работе. Не задерживайтесь после трудового дня и накорпоративах, если вас не интересуют эти отношения.ТЕЛЕЦЕсли вы одиноки и хотите завестиновые отношения в феврале, попытать счастье стоит где-то далеко от дома либо винтернете – сейчас у вас есть шанс удачно познакомиться с иностранцем. Если выуже нашли свою вторую половину, улучшить отношения можно также на отдыхе – воттолько отдыхать надо не друг от друга, а вместе от всех остальных. Впрочем,если возможности уехать сейчас нет, можно хотя бы просто сходить на совместнуюпрогулку в парк или музей.БЛИЗНЕЦЫГороскоп на февраль 2019 года выглядит непростым для типичных представителейзнака Близнецы. Если вас захватит ревность и какие-топодозрения в изменах, не стоит сразу устраивать скандал и расставаться.Попробуйте мирно поговорить с партнером и все выяснить – скорее всего, вы зряпереживаете и что-то не так поняли. Ведь именно общение – конек настоящихБлизнецов. Для новых отношений не лучшее время – роман вряд ли принесет ваммного положительных эмоций.РАКФевраль – благоприятный месяц длятипичных Раков, которые хотят заняться вопросом личных отношений. Если вы ужесостоите в паре, в феврале можно укрепить их, перевести на новый уровень. Можножениться, венчаться или просто начинать жить вместе. Если вы пока одиноки,месяц благоприятен и для вас, ведь у вас есть шанс встретить того самогочеловека. Главное, не сидеть в четырех стенах и не ждать, что он сам свалитсявам на голову. Действуйте!ЛЕВПорой в любых отношениях наступаетпериод, когда из них уходит ежеминутная радость и они кажутся скучными имонотонными. Отношения – тоже тяжелый труд, и только вы сами можете вернуть вних былые краски, главное, не пускать все на самотек. Больше общайтесь спартнером, проводите время вместе, и все будет хорошо. Если вы пока одиноки, негонитесь за новыми романами – вы еще успеете найти свое счастье в болееблагоприятный для этого период.ДЕВАЛюбовный гороскоп на февраль 2019 года для типичныхДев февраль выглядит благоприятно. Одинокие представители знака смогут найтиприятного человека для романтических отношений, если, конечно, захотят. Асемейным Девам рекомендуется больше общаться со своим партнером. Вам нужностать друг другу не только любовниками, но и хорошими друзьями. Разговаривайте,шутите, позвоните любимому во время перерыва на работе и поинтересуетесь, какпроходит его (или ее) день.ВЕСЫЧтобы избежать каких-то конфликтов спартнером, постарайтесь не слишком гнуть свою линию и дать возможность своейвторой половине принимать важные решения и проявлять инициативу. Впрочем, Весыдостаточно миролюбивые и дипломатичные, так что эти разногласия вы сможетеразрешить. А вот для новых романов время не самое подходящее – с новымпартнером будет больше скандалов и ссор, чем приятных эмоций.СКОРПИОНОдинокие Скорпионы могут найти своесчастье в интернете – воспользуйтесь для этого социальными сетями, сайтамизнакомств или специальными приложениями на смартфон. Если пара у вас уже есть,первая половина месяца пройдет для вас спокойно, а вот во второй могутвозникнуть проблемы в отношениях. Инициатива, которую будет проявлять вашпартнер, может вам не понравится, но иногда нужно давать любимому человекупроявить себя.СТРЕЛЕЦСтрельцам стоит поумерить свой пыл –в феврале, особенно его первой половине, ваша раздражительность может привестик ссорам с партнером и детьми. Будьте терпимее к любимым людям, и тогдаконфликта получится избежать. Если вы одиноки и хотите с кем-то познакомитьсядля новых отношений, не сидите дома. Если верить гороскопу на февраль, наиболее высоки шансы встретитьинтересного человека в местах, связанных с изменением внешности – это,например, салоны красоты или фитнес-клубы.КОЗЕРОГДля тех представителей знака, ктохочет познакомиться с кем-то для романтических отношений, месяц обещает бытьблагоприятным. Ваша природная харизма и привлекательность сейчас притягиваютвнимание противоположного пола, так что завести новый роман у вас есть всешансы, главное, не игнорировать происходящее вокруг. Семейным Козерогам вряд липридется много внимания уделять личной жизни в феврале, каких-то изменений вней не ожидается.ВОДОЛЕЙУ типичных представителей знакаВодолей есть показатели тайного романа, который по какой-то причине придется отвсех скрывать. Возможно, скрывать от партнера – тогда не засматривайтесь надругих и не проводите свободное время без любимого человека, чтобы избежатьнепоправимых ошибок. Если же вы свободны, отношения все равно могут бытьтайными, например, если на вашем рабочем месте нельзя встречаться с коллегами.РЫБЫДля укрепления отношений со своейвторой половиной, постарайтесь больше общаться, делитесь друг с другом мечтами,интересами, любыми мыслями и желаниями. В конце концов, лучше типичных Рыб, тоесть вас, никто не поддержит и не поймет вашего партнера. Гороскоп на февраль 2019 года содержит главный совет: одинокимпредставителям знака, желающим найти пару, нужно присмотреться к своим друзьям.Порой простая крепкая дружба вырастает в нечто большее – в любовь.