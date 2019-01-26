Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо встречу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо встречу.Как передает "Интерфакс", об этом глава государства заявил в ходе своего выступлении, которое транслировало Национальное радио Венесуэлы.Мадуро проинформировал мировую общественность, что готов встретиться со своим основным политическим оппонентом хоть на вершине горы Гумбольта (4970 метров, одна из высочайших вершин страны) в три часа ночи.Он отметил, что у его администрации есть каналы связи с Гуайдо и обвинил Вашингтон в том, что его действия по организации государственного переворота в Венесуэле вредят местной оппозиции.Вместе с тем, провозгласивший себя президентом Венесуэлы Гуаидо призвал к проведению мирных протестов, пообещав своим сторонникам прекращения узурпации власти и проведения в стране свободных выборов.