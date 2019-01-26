В Бразилии от удара молнии погиб мужчина, отдыхавший на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. Вечером 25 января он купался в районе популярного у туристов пляжа Копакабана, когда началась гроза.

В Бразилии от удара молнии погиб мужчина, отдыхавший на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. О происшествии сообщает телеканал Globu, ссылаясь на муниципальный департамент здравоохранения.Как уточняется, в результате удара стихии погиб 35-летний бразилец Даниэл Оливейра. Вечером 25 января он купался в районе популярного у туристов пляжа Копакабана, когда началась гроза. Его супруга также пострадала от удара молнии, передает ТАСС. Пару доставили в ближайшую больницу, но спустя несколько минут мужчина скончался.В Рио-де-Жанейро за последние четыре часа синоптикам удалось зафиксировать уже не менее 700 молний.