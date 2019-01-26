Злоумышленница оформила кредит по поддельному паспорту....

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 34-летнюю жительницу Московской области по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В ОМВД России по району Крылатское поступило сообщение от представителя банка о том, что в одно из отделений обратилась неизвестная женщина с заявлением о получении кредита. С ней был оформлен кредитный договор на приобретение мобильного телефона в магазине на Осеннем бульваре.При проверке представленных документов у сотрудников службы безопасности банка возникли сомнения в их подлинности, и они незамедлительно обратились в полицию. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД в Московской области задержали подозреваемую – 34-летнюю неработающую жительницу Подмосковья. Установлено, что для получения кредита она представила поддельный паспорт.Отделением дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93