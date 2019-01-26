Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов рублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну, затребовала компания Вертолеты России, которую возглавляет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионоврублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну,затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывшийминистр обороны Анатолий Сердюков.Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известногоблогера Лены Миро. Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги налечение больных детей – а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой."Вертолеты России", как социально-ответственноегосударственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, какмы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просилорожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", -написала Миро.Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа. "ПрошуВас оказать финансовую помощь ИП Алла Борисовна в размере 40 000 000(сорокамиллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", – сказано вобращении.Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказываетфинансовой поддержки Элтону Джону – хоть и удостоил певца рыцарского звания.Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорскойподдержкой к государству."Если денег много – помогайте нуждающимся, сорок детейспасите, но тратить 40 миллионов на концерт – кощунственно", -пишет Миро. По словам блогера, дорогостоящий юбилей Пугачевой – это пир во время чумы.