Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов
рублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну,
затребовала компания Вертолеты России, которую возглавляет бывший
министр обороны Анатолий Сердюков.
Юбилейный концерт Пугачевой обойдется бюджету в 40 миллионов
рублей. Поддержку государства мероприятию, посвященному 70-летию Примадонну,
затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший
министр обороны Анатолий Сердюков.
Попавший в Сеть документ вызвал возмущение у известного
блогера Лены Миро. Она отмечает, что россияне всем миром собирают деньги на
лечение больных детей – а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.
"Вертолеты России", как социально-ответственное
государственное предприятие, тоже занимается благотворительностью. Почти, как
мы с вами. Только мы собираем на лечение детей, которых государство не просило
рожать, а "Вертолеты" помогли Алле Борисовне Пугачевой", -
написала Миро.
Блогер приводит содержание гуляющего по Сети документа. "Прошу
Вас оказать финансовую помощь ИП Алла Борисовна в размере 40 000 000(сорока
миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", – сказано в
обращении.
Миро напоминает, что Лондон, к примеру, не оказывает
финансовой поддержки Элтону Джону – хоть и удостоил певца рыцарского звания.
Артист зарабатывает на все своим творчеством, а не обращается за спонсорской
поддержкой к государству.
"Если денег много – помогайте нуждающимся, сорок детей
спасите, но тратить 40 миллионов на концерт – кощунственно", -
пишет Миро. По словам блогера, дорогостоящий юбилей Пугачевой – это пир во время чумы.