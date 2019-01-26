Максим Виторган симметрично ответил Ксении Собчак. Его жена демонстративно появляется на людях с любовником Константином Богомоловым. А актер тем временем развлекается с подругами своей неверной супруги.

Максим Виторган "симметрично ответил" КсенииСобчак. Его жена демонстративно появляется на людях с любовником КонстантиномБогомоловым. А актер тем временем развлекается с подругами своей невернойсупруги.Максим Виторган решил последовать примеру Ксении Собчак и нескрываться. Лекарем разбитого сердца артиста выступила предпринимательницаМарина Руднева – одна из подруг экс-нкадидата в президенты.Как напоминает "Экспресс-газета", в интернетемного фотографий с различных вечеринок, где Руднева веселилась в компанииСобчак и главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук. Теперь жепоявилось и видео, на котором Марина танцует перед безутешным Виторганом.Ролик получился довольно темный. Так что Максим ,опубликовавший его в сториз своего микроблога, подписал его – чтобы всем былопонятно, кто именно запечатлен на видео, снятом в ночном клубе.Напомним, после инцидента, в котором сломал нос Богомолову, актер попросил своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что Максиму будет полезно знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.Однако Виторган сообщил своим фолловерам, что по заказу не работает. По его словам, он уже "закрыл этот гештальт". Актер попросил поклонников не сообщать Собчак, если они увидят его где-нибудь с другой дамой.