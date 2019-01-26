Госсекретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за дела Венесуэлы в госдепе.

Госсекретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за дела Венесуэлы в госдепе. Миссия Абрамса – "помочь народу Венесуэлы восстановить демократию и процветание", подчеркнул Помпео.Госсекретарь и Абрамс поедут в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН по Венесуэле, передает РИА Новости.Помпео отметил, что Штаты рассматривают возможность поддержки Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы.Он также подчеркнул, что США работают над обеспечением безопасности дипломатов, находящихся в Венесуэле. Каракас должен соблюдать все привилегии дипломатических сотрудников, подчеркнул Помпео.Политическая нестабильность в Венесуэле набирает обороты. Оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя временным главой государства, а Николас Мадуро подчеркивает, что конституционным президентом является он, а Гуаидо – "американская марионетка".Статус Гуайдо уже признал ряд стран, в том числе – Аргентина, Канада, США, Бразилия, Колумбия, Гондурас, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Панама, Перу, Парагвай, Грузия. Российская Федерация поддерживает Николаса Мадуро.