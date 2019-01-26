Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в субботу они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в светской тусовке. Дни.ру собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 января 2019 года.

Звезды российской эстрады не привыкли отдыхать. Даже в субботу они дают россиянам массу поводов не переставать следить за происходящем в "светской тусовке". "Дни.ру" собрали на своих страницах все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 января 2019 года.Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова открыла все свои тайны в студии Дмитрия Борисова. Знаменитость рассказала, что ее прикованного к инвалидному креслу отца пытались похитить.Танцовщица была крайне откровенна с гостями и экспертами. Она рассказала о проблемах и людях, которые отравляют ей жизнь. Анастасия также поведала о состоянии своего отца, которого пытались похитить, упомянула таинственного "олигарха из трущоб, который пытается стать знаменитым за ее счет. После Волочкова рассказала о новом возлюбленном, которого она тщательно прячет от поклонников. Скорее всего этот эфир увидит свет только на следующей неделе. И пока монтажеры и редакторы готовят выпуск к показу, Волочкова во всю пиарит посвященную ей программу. В личном Instagram танцовщица опубликовала анонс, а также разместила несколько фотографий со съемок.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года, читайте в и специальных .