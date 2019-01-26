По словам друга Евгения Осина, его родные хотят максимально дистанцироваться от скандалов. Если же их не оставят в покое, Андрей Разин готов подать в суд.

По словам друга Евгения Осина, его родные хотят максимально дистанцироваться от скандалов. Если же их не оставят в покое, Андрей Разин готов подать в суд.Друг погибшего в ноябре прошлого года музыканта Евгения Осина легендарный продюсер Андрей Разин пригрозил Первому каналу судом, если его сотрудники не прекратят копаться в жизни семьи певца. Об этом "СтарХит".По мнению Разина, журналисты оказывают колоссальное давление на родственников музыканта, выставляя их в нелицеприятном свете."Мне, как продюсеру Агнии Осиной, стало известно, что продюсеры программы "Пусть говорят" на Первом канале готовят провокацию против этой семьи. Они приглашают самозванцев, разных грязных аферистов на эту программу для того, чтобы сделать себе рейтинг. Я категорически против вмешательства в личную жизнь этой семьи", – сказал Разин.Он назвал идею продюсеров шоу "грешной", отметив, что ни один член семьи Осина не будет принимать участие "в этой грязи". В случае вмешательства в семью журналистов, Разин намерен обратиться в суд.Продюсер добавил, что сейчас родственники погибшего больше всего хотят дистанцироваться от скандалов, и не намерены давать интервью даже за большие деньги."Для дочери смерть Жени стала большим потрясением", – добавил Разин.