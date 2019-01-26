Не менее 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины.

Не менее 200 человек считаются пропавшими без вести после того, как в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии произошел прорыв плотины.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал Globo, по данным которого ЧП произошло рядом с городом Брумадинью на руднике Mina Feijao.Отмечается, что стремительно поднявшийся уровень воды достиг административных зданий Vale и соседнего жилого района. К месту происшествия направлены спасатели и пожарные.